Азербайджанские платья из коллекции Гюльнары Халиловой представлены в Нигерии – ФОТО

2017-10-02 14:28 | www.oxu.az | 5

В Лагосе прошел Фестиваль культур Banana, посвященный независимости Нигерии, сообщила Oxu.Az проживающая в этой стране наша соотечественница, финансовый менеджер Международной женской организации Биллура Байрамова.

В мероприятии приняли участие представители более 20 стран (Марокко, Тунис, Алжир, Египет, Франция, Италия, Великобритания, Германия, Руанда, Кения и т.д.), проживающих в этой стране, которые ознакомили гостей фестиваля с историей, культурой, кухней и музыкой своих народов.

На открытии фестиваля приняли участие послы различных стран, министр культуры Нигерии и другие официальные лица, представители различных организаций. Большой интерес гостей фестиваля вызвали наряды Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнары Халиловой, доктора философии по искусствоведению. Гости также выразили восхищение национальными блюдами и сладостями, среди которых были долма, гутабы, плов, пахлава и садж. Овациями была встречена танцевальная композиция «Qavalla rəqs». В павильоне была также представлена литература, сувениры, различная продукция из Азербайджана.

Местным СМИ была дана обширная информация об истории и культуре Азербайджана.

A.C.

