Огтай Асадов: Азербайджан устал от двойных стандартов

2017-10-02 14:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан устал от двойных стандартов. Об этом спикер Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Огтай Асадов сказал в понедельник на пленарном заседании парламента.

Он напомнил, что спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин недавно посетил Баку. «В ходе визита он сказал, что проведет встречи в парламенте, встретится с общественными организациями. Мы не возражали. После Азербайджана он поехал в Армению. Все, что говорил спецпредставитель по Южному Кавказу, оказалось фальшью. Он встретился со всем руководством Армении, сел за стол с представителями сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, за стол, на котором стоял флаг сепаратистов. Азербайджан действительно устал от всех этих двойных стандартов», - сказал Асадов.

Асадов подчеркнул, что сейчас делегация Азербайджана в ПА ОБСЕ в полном составе участвует в заседании структуры в Андорре. «Азербайджанская делегация выступит с предложениями от имени Милли Меджлиса», - сказал он.

Спикер также подчеркнул неприемлемость того, чтобы лица, занимающие пристрастную позицию, были представлены в международных организациях. «Мы часто сталкиваемся с этим. Были предложения о том, чтобы состав Минской группы был расширен, и мы согласны с этим. Здесь они говорят одно, в Армении – другое, а в своих странах выступают совершенно с другой позиции», - сказал Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)