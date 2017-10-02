Ведущие солисты Украины в Баку - вечер высокого искусства (ФОТО)

2017-10-02 14:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялся показ балета "Жизель" Адольфа Адана с участием ведущих солистов Национальной оперы Украины, народной артистки Украины, лауреата международных конкурсов артистов балета Татьяны Голяковой (партия Жизель) и заслуженного артиста Украины, лауреата международных конкурсов артистов балета Сергея Доценко (партия графа Альберта), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Зрители высоко оценили как профессионализм Татьяны Голяковой, который сказывался не только в технике, но и проникновением в психологически сложный образ своей героини, так и великолепное выступление Сергея Доценко в партии Альберта - образ, который является одним из самых содержательных и сложных в классическом наследии танцевальных мужских образов.

Прекрасно проявили себя в спектакле и солисты театра оперы и балета - Эльмира Сулейманова (Мирта), Макар Ферштандт (Лесничий), Алсу Гимадиева (Батильда), Фаиг Губатов (Герцог), Лиана Мирабдуллаева (Берта) и другие. Спектаклем дирижировал народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

Высокий постановочный уровень спектаклей Азербайджанского театра оперы и балета и, как следствие этого, постоянные выступления звезд ведущих солистов зарубежных театров - результат ежедневной кропотливой работы руководства театра, которое по мере своих возможностей старается поддерживать высокий профессиональный уровень как премьерных, так и "рядовых" спектаклей, тем самым подтверждая звание одного из "культурных островов" в общественной жизни нашей столицы.

(Автор: Джани Бабаева)