На крупнейшем месторождении в Ливии остановили добычу нефти

2017-10-02 14:35 | www.oxu.az | 5

Добыча нефти на месторождении "Шарара" в Ливии вновь остановлена.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC).

"Шарара" остановила свою работу после того, как вооруженная группа вынудила рабочих на месторождении прекратить перекачку в воскресенье", - заявил источник.

По состоянию на 27 сентября объем перекачки нефти с "Шарары" достигал 230 тысяч баррелей в сутки. Из-за закрытия месторождения нефтедобыча в Ливии упала до 750 тысяч баррелей в сутки, отмечает агентство Блумберг.

Нефтепровод к месторождению "Шарара" на западе Ливии был блокирован группировкой "Стража нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard) с ноября 2014 года по декабрь 2016 года. После того, как группировка сняла блокаду, работа на месторождении останавливалась уже несколько раз из-за вооруженных беспорядков, протестов, эвакуации работников и других проблем.

Ливия имеет одну из самых крупных запасов нефти в Африке в 48 миллиардов баррелей. При этом страна освобождена от обязательств по соглашению ОПЕК и ряда не входящих в организацию нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти из-за ситуации в сфере безопасности.

Добычей нефти на месторождении "Шарара" занимается совместное предприятие NOC и консорциум компаний, в который входят испанская Repsol, французская Total, норвежская Statoil и австрийская OMV.

Н.О.