Огтай Асадов: Цены поднимают не шпионы

2017-10-02 14:40 | www.oxu.az | 5

«В районах мы часто проводим встречи с людьми. Они спрашивают, почему производимая в нашей стране продукция стоит дороже импортной?».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом на заседании Милли Меджлиса сказал депутат Чингиз Ганизаде.

Он сказал, что в последнее время манат укрепился к доллару на 4 процента:

«А почему тогда масло подорожало до 18 манатов? Вчера я зашел в магазин и увидел, что некоторые марки масла подорожали до 18 манатов. Дорожает также и мясо. Антимонопольный комитет должен отрегулировать цены».

Спикер Огтай Асадов так ответил на выступление депутата:

«Цены же поднимают не прибывшие сюда из других стран шпионы. Те, кто поднимает эти цены - тоже наши граждане».

Э.А.

