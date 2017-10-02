Парламент Азербайджана утвердил уход Хагани Абдуллаева из Центробанка

2017-10-02 14:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в понедельник на пленарном заседании утвердили освобождение Хагани Абдуллаева с поста члена правления Центрального банка.

Как отметил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, решение об уходе с этого поста принял сам Абдуллаев в связи с переходом на новую должность.

Абдуллаев занимал этот пост с апреля 2010 года.

После ухода Абдуллаева, в правлении Центробанка осталось четыре человека: председатель Эльман Рустамов, первый заместитель Алим Гулиев и заместители Вадим Хубанов и Афтандиль Бабаев.

Члены правления Центробанка назначаются распоряжением Президента Азербайджана.

(Авторы: Азад Гасанли, Эльчин Мехтиев. Редактор: Хазар Ахундов)