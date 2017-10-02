Депутат: «Поддержка гражданами президента беспокоит некоторые силы»

2017-10-02 14:50 | www.apa.az | 4

«Дополнения и поправки в закон в связи с НПО должны быть доведены до сведения международных организаций в правильной форме».



Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов.



Он отметил, что международные организации должны узнавать о принимаемых решениях не из оппозиционных источников и не от тех, кто не любит нашу страну, а от представителей нашей страны в международных организациях: «Они не должны думать, что в Азербайджане ограничивается деятельность какой-либо организации. Проводимая президентом Азербайджана успешная политика, стабильность в стране, единство власти и народа, поддержка гражданами президента беспокоит некоторые силы. В последнее время в адрес нашей страны делаются разные заявления, в иностранных СМИ публикуются различные статьи. В связи с этим депутаты и представители общественности выразили свою позицию. Эта предвзятость должна быть устранена».

Депутат сказал, что предвзятость зародилась и у международных организаций, в результате чего в отношении нашей страны применяются двойные стандарты: «Есть страны, которые являются членами Совета Европы, других организаций. Но они не выполняю взятые на себя обязательства. Несмотря на это, против них не принимаются какие-либо меры. В последнее время в Совете Европы ополчились на Азербайджан и Турцию. Это является наглядным показателем правильной, независимой политик нашей страны. Политика Азербайджана – сбалансированная политика, основанная еще общенациональным лидером и которая сегодня успешно продолжается главой государства. Проводящиеся в Азербайджане международные мероприятия беспокоят армянское лобби и поддерживающих их в нашей стране лиц. Мы готовы выслушать любую рекомендацию. В этой связи считаю, что представляющие нас в каждой структуре депутаты должны донести до этих организаций, что Азербайджан вступил в каждую из них со своими ценностями. Считаю, что в связи с этим Милли Меджлис должны сделать конкретные шаги на законодательном уровне».