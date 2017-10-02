Представлен сайт чемпионата AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18 (ФОТО)

2017-10-02 14:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Компания ASEP, являющаяся организатором ABL Cup, с самого начала поставила приоритетным создание современного сайта для освещения турнира.

Для этого были проанализированы ведущие зарубежные примеры не только по мини-футбольной, но и по всей футбольной тематике. В результате появилось точное понимание, каким должен быть сайт турнира ABL Cup - информационно-насыщенным и, одновременно, красочным и удобным для использования.

Реализация проекта была доверена компании MediaDesign, которая с 2003 года ведет успешную деятельность в области информационных технологий и веб-разработок.

Дизайн сайта www.abl.az был выполнен в визуально богатом стиле согласно корпоративному стилю Заказчика. Детальной проработке подвергнуты все разделы сайта, чтобы исключить шаблонность и, наоборот, максимально полно раскрыть содержащуюся в них информацию. Особое внимание было уделено дизайну "Главной страницы", которая служит навигатором по самым важным событиям всем внутренним разделам.

С момента запуска в текущем июле на сайте публикуются пресс-релизы Оргкомитета и освещается подготовка к первому турниру ABL Cup-2017/18 http://www.abl.az/az/news . Посетители сайта могут ознакомиться с регламентом турнира http://www.abl.az/az/node/738 и его подробным описанием http://www.abl.az/az/node/649 .

Желающие принять участие в турнире команды могут пройти регистрацию по адресу

http://www.abl.az/az/node/650 и выбрать расцветку формы для своих игроков http://www.abl.az/az/node/637 .

Со списком уже подтвердивших участие в турнире команд можно ознакомиться по адресу http://www.abl.az/az/teams

Информация о каждой команде включает в себя список заявленных игроков, например, http://www.abl.az/az/node/648?t=players .

На странице каждого игрока размещены подробные сведения о нем http://www.abl.az/az/node/670 .

После проведения жеребьевки группового турнира на сайте будут опубликованы составы групп и расписание матчей. Ход борьбы в каждой группе будет отображаться на отдельной странице с анонсами и результатами матчей. Посетители сайта смогут ознакомиться с обзорами каждого тура, снабженными фото и видео-материалами.

На сайте будет размещен подробный отчет о каждом сыгранном матче: будут указаны стартовые составы и списки запасных, информация о голах и результативных передачах, штрафах, заменах и др. Посетители сайта смогут оставлять свои прогнозы на исход матчей и публиковать их на своей стене в сети Facebook.

Для каждой команды в отдельном разделе будут содержаться график предстоящих и результаты прошедших матчей, списки дисквалифицированных игроков. Для каждой команды будет отслеживаться долговременная статистика количества и результатов проведенных матчей, забитых и пропущенных голов, результативных передач, полученных штрафов и др. Подобная статистика будет вестись и для каждого игрока.

В разделе "Статистика" будет указываться сравнительная статистика со списками лучших бомбардиров, ассистентов, вратарей, а также сравнительная статистика для команд по забитым и пропущенным мячам, полученным штрафам и др.

После жеребьевки раунда плей-офф на сайте будет отображена сетка розыгрыша мест с 1-го по 16-ое. Аналогичная сетка будет отражать розыгрыш игр с 17-го по 32-ое.

Отображение столь обширного контента будет осуществлено с применением самых современных технологий. Для всех блоков и элементов будет соблюден баланс между удобством использования и интерактивностью. Сайт будет полностью адаптирован для отображения на планшетах, смартфонах и других устройствах с маленькими экранами.

Учитывая все вышесказанное, без всякого сомнения, можно утверждать, что сайт ABL Cup www.abl.az будет интересен и полезен для участвующих в турнире команд и их болельщиков.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Dsport.az, ATV

(Автор: Вугар Иманов)