Нефтяная корзина ОПЕК 29 сентября подешевела

2017-10-02 14:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 29 сентября составила 55,2 доллара за баррель, что на 0,39 доллара меньше показателя минувшего четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне сообщений о росте ее добычи в странах ОПЕК.

По состоянию на 13:47 понедельника, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,39 процента - до 56,57 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,52 процента — до 51,4 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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