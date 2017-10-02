Lojistikte küreselleşme: 3PL – ThirdPartyLogistics

2017-10-02 14:52 | www.trend.az | 1

Küreselleşme, ulaşım ve lojistiği etkileyen en büyük biznes eğilimlerinden biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Taşımacılar, rekabet gücünü korumak ve müşterilere en iyi, kişiselleştirilmiş hizmetleri sunabilmek için dış pazarlara açılıyor ve farklı coğrafi bölgelerde var olmaya çalışıyor.

Küreselleşme ve lojistik yönetimindeki teknolojilerin gelişmesi, taşımacılıkta yeni bir çalışma tarzı yaratıyor. Tedarik zincirinin tüm katılımcılarının işbirliği, ürünlerin kullanılabilirliğini artırmayı, müşteri etkileşimini güçlendirmeyi ve yeni pazarlardaki fırsatları genişletmeyi amaçlıyor.

Lojistik şirketleri artık birkaç yıldır etkili iş ve maliyet optimizasyonu için 3PL-ThirdPartyLogistics (üçüncü parti lojistik) diye isimlendirilen, acenteleri tek bir tedarik zincirinde birleştiren hizmeti aktif şekilde uyguluyor. Başka bir deyişle, 3PL dış kaynak kullanımı ve lojistik işlevlerinin bir kısmının veya tamamının üçüncü bir tarafa devri anlamına geliyor. Üçüncü taraf rolünü genellikle lojistik hizmet sağlayıcıları üstleniyor. Bu zincirlerin etkinliğini her geçen gün daha fazla sayıda şirket anlıyor ve bu şirketler küresel pazarlarda rekabet etmek için aktif olarak 3PL hizmetlerini kullanıyor. Lojistik piyasasıyla ilgili profesyonel araştırmalar yapan yetkili Avrupa şirketi "EyeforTransport"un analizine göre, 500 Avrupa nakliye şirketinden yüzde 60’ı en az bir 3PL servis sağlayıcısı ile iş yapıyor.

2017 yılı "Yıllık 3PL Lojistik Anketi"nin sonuçlarına göre 3PL analizi, günümüzde nakliyecilerin yüzde 71'ine alternatif nakliye çözümleri geliştirmeye, maliyet ve hizmet düzeyinin belirlenmesi için ticari hatların değerlendirilmesine yardımcı oluyor. Nakliyeciler, hizmet sağlayıcılarının lojistik sektöründeki müşteri etkileşimi, stratejik yönetim ve bilgi teknolojisi konularında uzman bilgilerine ihtiyaç duymaktadır.

AsstrA-AssociatedTrafficAG, işletmede 3PL hizmetlerini kullanan çokuluslu nakliye ve lojistik şirketinin iyi bir örneğidir. 1990'lı yılların sonlarında İsviçre'de kurulan ve 25 yılda bir holdinge dönüşen şirketin Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Asya’nın 16 ülkesinde temsilciliği bulunuyor. Bu süre zarfında AsstrA uzmanları, şimdi küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin büyümesini de içeren, iş, ekonomi, yasama, teknoloji ve jeopolitik gibi birçok alanda önemli değişiklikler nedeniyle çeşitli lojistik durumların üstesinden gelmeyi başardı. AsstrA, yenilikçi bir yönetim tarzıyla müşterilerine en iyi lojistik çözümler sunmaktadır.

AsstrA yöneticisi Denis Gural, küreselleşmeyi şöyle değerlendirdi: “Küresel ölçekte iş yapan müşterilerin, değişen gereksinimlere uyum sağlayabilen bir tedarikçinin kapsamlı ve geniş bir hizmet yelpazesine ihtiyaç duyduklarını anlıyoruz. Bu nedenle, talebin ilerleyiş yönü ne olursa olsun, lojistik hizmet pazarında anahtar oyuncu olmaya çalışıyoruz.”

Küreselleşme, genellikle dünya çapında rekabetin şiddetlenmesine yol açıyor ve yerel pazarı tekelleştirebilecek, küçük ve orta ölçekli şirketleri zor koşullarla karşı karşıya bırakabilecek, "derin cebe" sahip büyük oyuncuların daha da büyümesine katkı sağlıyor.

AsstrA'nın lojistik piyasa uzmanlarından oluşan ekibi, müşterilerine, minimum risk ve kayıplarla en uygun lojistik çözümleri geliştirmek için küresel iş geliştirilmesinin artı ve eksilerini dikkate alarak tavsiyelerde bulunmaya hazırdır.

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