Las Vegas katliamında ölü sayısı 50'ye çıktı

2017-10-02 15:01 | www.trend.az | 1

ABD'nin Las Vegas kentindeki bir müzik festivalinde katliam yaşandı. Ünlü Mandalay Bay Casino yakınlarındaki country müzik festivaline otomatik silahla ateş açan saldırgan, en az 50 kişiyi öldürdü. Hastaneye taşınan 200'den fazla yaralıdan birçoğunun durumu ağır.

Polis, Las Vegas'ta yaşadığı belirlenen 64 yaşındaki beyaz Stephen Paddock'u, saldırıyı gerçekleştirdiği Mandalay Bay'in 32. katında öldürdüklerini açıkladı.

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, bunun 'yalnız kurt' tarzı bir saldırı olduğunu ve saldırganın herhangi bir örgütle alakası olmadığını düşündüklerini belirtti.

Lombardo, öldürülen şüpheliyle birlikte görülen Asyalı bir kadının yanı sıra Hyundai Tucson ve Chrysler Pacifica model iki otomobilin arandığını da ifade etti.

Aranıyor!

Marilou Danley isimli kadının fotoğrafı, Las Vegas polisinin Twitter adresinden yayımlandı.

Olaydan sonra Las Vegas'taki McCarran Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu.

Sosyal medyaya düşen ilk görüntülerde, yüzlerce kişinin panikle olay yerinden kaçtığı görüldü.

En kanlı saldırıdan 15 ay sonra

Amerikalı profesyonel poker oyuncusu ve sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, kaçma görüntüsünü paylaştı. Paylaşımında, sinkaflı ifadelerle "Aman Tanrım! Bir kız kafasından vuruldu" dedi.

ABD'de eğlence mekanlarını hedef alan son saldırı, geçen yıl Haziran ayında Florida'da gerçekleşmişti. Eşcinsellerin gittiği bir bara giren saldırgan 50 kişiyi öldürmüş, olay ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.