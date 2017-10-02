Депутат назвал девочек в хиджабах будущими камикадзе

2017-10-02 14:54 | www.oxu.az | 5

«В Азербайджане устраивают траур по шехидству имама Гусейна. Но трагедия имама Гусейна, распятие Иисуса должны заставить верующих и неверующих задуматься. Вчера мы стали свидетелями сцен, вызывающих беспокойство».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Мили Меджлиса сказал депутат Захид Орудж.

З.Орудж сравнил религиозные мероприятия в исламе и христианстве:

«Вы когда-нибудь видели, чтобы на религиозных мероприятиях христиан занимались самобичеванием, проливали кровь, водили туда детей? В какое время мы живем? И какие мероприятия проводим? Я не противопоставляю книгу, школу и библиотеку Ашуре. Они говорят, что книги можно разместить и в мечети. Государство не может управляться из мечети. Несколько дней назад мы видели, как из-под завалов в Сирии были найдены двухлетняя Хаджар и трехлетний Абдулла. Родители отвезли их туда, внушив им, что они попадут в рай. Когда я вижу на мероприятиях, посвященных Ашура не понимающих сути религии детей, облаченных в хиджаб, никаб, я думаю, что подрастают камикадзе, которые в будущем будут отправлены в Сирию. Я выражаю протест против проведения мероприятий в такой форме. Отрегулировать это в административном порядке сложно. За счет просвещения и агитации можно предотвратить все это. Мы должны серьезно задуматься об этом».

В ответ на выступление депутата спикер ММ Огтай Асадов, напомнив положение законодательства, отметил, что в Азербайджане религия отделена от государства.

«У нас государство не управляется и не будет управляться из мечети».

Э.А.

