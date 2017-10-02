Британцы забросали камнями грабителей ювелирного магазина

2017-10-02 14:57 | www.oxu.az | 5

В британском городе Бирмингем местные жители забросали камнями грабителей, которые напали на ювелирный магазин, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lent.Ru.

Четверо неизвестных в масках ворвались в магазин, когда владелец закрывал его на ночь. Один из них встал в дверях с мачете, остальные набивали сумки драгоценностями. Перед магазином их ждал автомобиль.

Через четыре минуты на улице собрались сотрудники соседних магазинов и прохожие.

Когда три грабителя бросились к своей машине, в них полетели кирпичи и булыжники. Местные жители разбили заднее стекло автомобиля, пытаясь помешать закрыть дверь. Несмотря на это, преступникам удалось скрыться. Они подобрали четвертого участника ограбления и уехали.

По утверждению одного из очевидцев, владелец ювелирного магазина был ранен.

Кроме того, один из местных жителей, пытавшихся остановить грабителей, получил легкий порез на руке.

Н.Г.

