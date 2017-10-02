Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - остров стабильности, развития

2017-10-02 14:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан - одна из стран, отличающаяся в мировом масштабе с точки зрения стабильности, развития, прогресса. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии по случаю завершения проекта «Реконструкция систем обеспечения питьевой водой и канализации города Гобустан» в ходе встречи в Гобустане с представителями общественности района.

«Вы видите процессы, которые идут сегодня в мире. Во многих местах существуют очень большие проблемы и в экономической, и в политической, и в военной сферах. Растут риски, угрозы, проливается кровь, разгораются конфликты, войны, нарушается стабильность. Азербайджан же - остров стабильности, развития. Продуманная политика, единство между властью и народом и присущий нашему народу патриотизм - вот эти факторы составляют основу наших успехов», - подчеркнул глава государства.