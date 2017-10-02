Состоялось мероприятие, посвященное 25-й годовщине оккупации Ходжавенда

2017-10-02 15:12 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бейлагане в построенном для вынужденных переселенцев поселке Ени Ходжавенд прошло мероприятие, посвященное 25-й годовщине оккупации Ходжавендского района.

Как сообщает местное бюро АПА, участники мероприятия посетили мемориальный комплекс, возведенный в память шехидов. Затем в Доме культуры было организовано собрание, на котором выступили очевидцы события.. Также на собрании была продемонстрирована литературно-художественная композиция.

Отметим, Ходжавендский район был оккупирован 2 октября 1992 года. На территории охватывающей 1458 квадратных километров, под контроль армянских вооруженных формирований перешли 1 город, 2 поселка городского типа и 81 село. В ходе боев за Ходжавендский район шехидами стали 145 человек. В результате оккупации в 10 селах района, где проживали азербайджанцы, было разграблено и уничтожено 1723 жилых дома, в том числе 47 промышленных объектов, 32 медицинских, 59 культурных объектов, 10 исторических памятников.