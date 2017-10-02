Владимир Путин прибыл в Ашхабад

2017-10-02 15:01 | www.oxu.az | 6

В Туркмении состоится беседа глав государств, а после – переговоры в расширенном составе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По итогам встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Бердымухамедов обратятся с заявлением для прессы.

Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Главы государств рассмотрят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

Н.Г.

