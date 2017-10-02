Азербайджан присоединился к Венской конвенции о праве международных договоров

2017-10-02 14:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к Венской конвенции о праве международных договоров. Этот вопрос обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли подчеркнул важность присоединения Азербайджана к данному соглашению с точки зрения подписания международных договоров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)