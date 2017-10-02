Раскрыто совершенное в Сумгаите убийство, арестованы 5 человек

2017-10-02 15:24 | www.apa.az | 6

24 сентября этого года житель Физулинского района Амал Надирли был избит неизвестным лицом или лицами на территории города Сумгаит. Он был доставлен в нейрохирургическую больницу города Баку с диагнозом ушиб в области головы. От полученной травмы А. Надирли скончался в больнице. На основе этого факта были проведены оперативно-розыскные, а также следственные мероприятия.



Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенной под особым контролем Сумгаитского РУП операции было установлено, что к убийству А. Надирли причастны жители Абшеронского района Чингиз Бабаев, Фарид Багиров, Камран Гурбанов, Мурад Эйвазов и житель Агстафинского района Акбер Искандеров.



В результате оперативно-розыскных мероприятий члены группировки были задержаны и переданы следствию.



В ходе расследования стало известно, что подозреваемые в совершении указанного преступления лица объединились в группировку, чтобы путем разбоя забрать деньги у А. Надирли, который работал в букмекерской конторе «Topaz» в поселке Сарай.

Согласно подготовленному плану, член банды К.Гурбанов по мобильному телефону А.Ибрагимова сообщил другим членам банды о том, что А.Надирли вышел из объекта и уехал на такси.

Другие 4 члена банды начали его преследовать на автомобиле Ч.Бабаева.

Доехав до города Сумгаит А.Надирли сошел с такси и пересел на автобус. В это время члены банды Ф.Багиров, М.Эйвазов и А.Искендеров по очереди сели в тот же автобус для слежки за А.Надирли. Выйдя из автобуса Ф.Багиров и М.Эйвазов напали на А.Надирли, избили его и, отобрав 550 манатов скрылись с места преступления.

По обоим упомянутым фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса. Расследование продолжается.