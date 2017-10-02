Президент посетил Шемаху – ОБНОВЛЕНО

2017-10-02 15:21 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги Пиргули-Демирчи после реконструкции.

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов информировал главу государства о технических показателях автомобильной дороги Пиргули-Демирчи.

Глава государства разрезал символическую ленту.

Затем было сделано фото на память.

12:33

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 октября принял участие в открытии автомобильной дороги Шемаха-Чёль-Гойлер-Падар.

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил главе государства о проделанной работе.

Президенту Ильхаму Алиеву также сообщили о строительстве автомобильной дороги Гойлер-Гушчу. Было отмечено, что строительство данной дороги объединит 4 населенных пункта с населением 14 тыс. человек.

Затем глава государства ознакомился с виноградниками ООО Az-Qranata. Ему сообщили, что виноградники были разбиты в 2009 году участке в 25 га. В настоящее время площадь виноградников составляет 375 га.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 октября принял участие в открытии автомобильной дороги Шемаха-Чёль-Гойлер-Падар.

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил главе государства о проделанной работе.

Президенту Ильхаму Алиеву также сообщили о строительстве автомобильной дороги Гойлер-Гушчу. Было отмечено, что строительство данной дороги объединит 4 населенных пункта с населением 14 тыс. человек.

Затем глава государства ознакомился с виноградниками ООО Az-Qranata. Ему сообщили, что виноградники были разбиты в 2009 году участке в 25 га. В настоящее время площадь виноградников составляет 375 га.

11:57

Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправился с визитом в Шемахинский район.

Как передает Oxu.Az, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Шемаха и возложил цветы.

Глава Исполнительной власти Шемахинского района Асиф Агаев рассказал президенту о проделанной за последние годы работе.

Н.О.

