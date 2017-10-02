Через три года у Азербайджана будет свой чемпион мира по боксу в версии WBC

2017-10-02 14:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Максимум через три года у Всемирного боксерского совета (WBC) будет первый чемпион мира из Азербайджана, сказал в понедельник журналистам президент WBC Маурисио Сулейман.

"Сегодня мы начинаем новое путешествие. Максимум через три года у нас будет первый чемпион мира по версии WBC из Азербайджана. Я очень рад видеть, как Азербайджан развивает спорт. Страна завоевала 18 медалей на последней Олимпиаде (в Рио де Жанейро). Это означает, что спорт является приоритетом для Азербайджана, и мы хотим присоединиться к развитию спорта в стране, усилить присутствие профессионального бокса, и добиться того, чтобы у Азербайджана был свой чемпион мира по версии WBC", - сказал Сулейман.

Президент WBC выразил свою благодарность Азербайджану за гостеприимство.

"Мы проехали тысячи миль для того, чтобы прибыть в Баку. Каждый из нас с первых минут был очень счастлив находиться здесь. Мы встретили улыбающиеся лица, гостеприимство, красивый город и, конечно же, великолепную кухню. Мы очень рады, горды и благодарим Баку и Азербайджан", - сказал Сулейман.

В воскресенье в Баку стартовала официальная церемония открытия 55-ой конвенции WBC с участием 164 стран-членов. Конгресс с участием более чем 500 гостей продлится до шестого октября.

В мероприятии принимают участие официальные лица стран-членов WBC, руководители федераций, спортивные менеджеры, бывшие и нынешние чемпионы из Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы.

На заседаниях совета планируется работа над мировыми классификациями, календарным планом боев, проведение медицинских и судейских семинаров, пересмотр и внесение дополнений в правила соревнований, а также награждение по различным номинациям. Кроме того, программа предусматривает посещение боксерами детского дома.

В рамках заседания совета состоятся встречи Африканского боксерского общества, Восточной и тихоокеанской федерации бокса, Азиатского боксерского совета.

Всемирный боксерский совет был создан в 1963 году 11 национальными боксерскими организациями.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)