Президент Ильхам Алиев: 2018-й будет годом стремительного экономического развития

2017-10-02 14:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Следующий год будет годом стремительного экономического развития. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в понедельник с представителями общественности в Гобустанском районе.

Глава государства отметил, что успехи, которых Азербайджан достиг в сфере экономики, нашли отражение как в статистических показателях страны, так и отчетах авторитетных международных экономических структур.

“Наверное, вы слышали, что недавно Давосский Всемирный экономический форум удостоил экономику Азербайджана 35 места по конкурентоспособности. Мы улучшили позиции на две ступени - с 37 на 35 место. И это очень большой результат. Также должен отметить, что среди стран СНГ мы находимся на первом месте. Уже несколько лет мы сохраняем лидерство и опередили также многие развитые страны. Несмотря на то, что в прошлом и этом годах в связи с падением цен на нефть в стране возникли определенные сложности, некоторые проблемы в экономической сфере, посмотрите, насколько успешно мы работали, сколько осуществили серьезных реформ, что это высоко оценивает главный мировой экономический форум - Давосский форум”, - сказал глава государства.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, это еще раз подтверждает, что Азербайджан на правильном пути, экономическая политика страны полностью отвечает интересам народа, страна укрепляется.

“Также должен отметить, что несмотря на падение цен на нефть в этом году, мы смогли увеличить наши валютные резервы. Это говорит о том, что даже в сложные годы мы, проводя правильную политику, не только не израсходовали наши резервы, но и напротив, заработали дополнительные деньги. Эти деньги служат интересам нашей страны, народа. На эти деньги мы строим школы, больницы, дороги, прокладываем водные линии, укрепляем оборонную мощь нашей страны”, - сказал глава государства.

(Автор: Азад Гасанли)