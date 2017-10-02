Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги в Шамахы

2017-10-02 15:31 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги Пиргулу-Демирчи после реконструкции.

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах дороги. Было отмечено, что в результате проделанной работы, 2-полосная автомобильная дорога Пиргулу-Демирчи реконструирована и приведена в соответствие с 4 технической степенью. Вдоль дороги построены 14 водоотводных труб различного диаметра общей протяженностью 210 метров.