Визит сопредседателей в регион начнется на этой неделе

2017-10-02 15:31 | www.apa.az | 7

На этой неделе новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США Эндрю Шофер совершит визит в Ереван и Баку.

Об этом АПА сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Сообщается, что он проведет встречи с официальными лицами для ознакомления с ситуацией на местах.

Также в сообщении говорится, что в ходе визита Э. Шофер вместе с другими сопредседателями Минской группы примет участие во встречах на высоком уровне.

«США, поддерживающие урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем переговоров и как сопредседатель МГ ОБСЕ, будут активно работать со сторонами. Сопредседатель США в Минской группе господин Шофер поддерживает долгосрочную позицию Соединенных Штатов, импульс которой был дан сопредседателями МГ ОБСЕ. Согласно этой позиции, справедливое урегулирование конфликта должно быть реализовано на основе международного закона, включающего в себя принципы Хельсинского заключительного акта, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности и равноправного самоопределения», - говорится в сообщении посольства.