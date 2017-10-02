Азаду Рагимову подарили пояс чемпиона

2017-10-02 15:26 | www.oxu.az | 6

В рамках 55-ой Конвенции Всемирного боксерского совета в Баку президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман подарил министру молодежи и спорта Азаду Рагимову пояс чемпиона мира.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, награду министру вручили легендарные боксеры Виталий Кличко и Эвандер Холлифилд.

Отметим что Конвенция с участием более 500 руководителей федераций, спортивных менеджеров, бывших и действующих чемпионов из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки завершится 6 октября.

Э.А.

