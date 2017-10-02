В Баку пройдет необычная арт-выставка с использованием высоких технологий

2017-10-02 14:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств 14-15 октября пройдет арт-выставка с использованием высоких технологий, организованная компанией 247RAARE при поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, сообщает Trend Life.

В экспозиции будут представлены семь произведений ведущих художников Азербайджана в интерпретации инновационных технологий. В зале будут представлены экспонаты знаменитых мастеров, таких как Таир Салахов, Саттар Бахлулзаде, Азим Азимзаде, Фаиг Ахмедов и другие. Рядом с "оригинальными" полотнами будут представлены ювелирные украшения, исполненные в присущей художникам манере, напечатанные на специальном 3D принтере. Задумка выставки состоит в том, чтобы продемонстрировать работы и техники художников Азербайджана 20 века так, если бы у них были современные технологии нашего времени. Экспозиция призвана объединить искусство, моду и высокие технологии под одной концепцией.

(Автор: Вугар Иманов)