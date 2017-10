При стрельбе в Лас-Вегасе погибли более 50 человек (ОБНОВЛЕНО) (ВИДЕО)

14:57 ( UTC+4) В американском Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay, передает РИА Новости.

В результате стрельбы погибли более пятидесяти человек, свыше двухсот пострадали. Полиция ликвидировала преступника, им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Сейчас полиция ищет знакомую злоумышленника. По словам шерифа Джозефа Ломбардо, имя девушки — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым.

13:37 ( UTC+4)Более 20 человек погибли, более 100 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо. По его словам, нападавший засел на 32-м этаже гостиницы и стрелял по зрителям, собравшимся на концерте. Нападавший ликвидирован, разыскивается его знакомая, уточнил Ломбардо.

Стрельба произошла на площадке в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

"На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100", — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Он добавил, что при стрельбе погибли два полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.

"Мы определили, что стрелявший находился на 32-м этаже (гостиницы-казино — ред.) Mandalay Bay. Офицеры полиции прибыли на место и вступили в перестрелку с подозреваемым на месте. В настоящий момент он мертв. Мы идентифицировали его как местного жителя, его имя мы пока не обнародуем", — добавил Ломбардо.

По его словам, разыскивается спутница нападавшего по имени Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley). Дэнли путешествовала вместе с подозреваемым, уточнил шериф. "Мы пока ее не обнаружили, и мы заинтересованы в том, чтобы поговорить с ней", — добавил он.

10:54 ( UTC+4) Два человека погибли, 24 ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе – передает РИА Новости со ссылкой на представителя местной больницы.

Ранее газета Hollywood Reporter со ссылкой на полицию сообщала, что по меньшей мере 20 человек пострадали в результате стрельбы вблизи казино в американском Лас-Вегасе. По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку. По данным издания, сообщения о стрельбе также поступают из других частей города. Стрелявший (стрелявшие), предположительно, находятся в бегах.

Телеканал CNN со ссылкой на представителей сообщает о большом числе госпитализированных.