Проведение в Баку конвенции WBC поможет развитию профессионального бокса в стране - Цзю

2017-10-02 15:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку 55-ой конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) окажет большую поддержку развитию профессионального бокса в Азербайджане, сказал в понедельник Trend чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Константин Цзю.

По словам чемпиона мира, подобные мероприятия позволяют привлечь внимание молодежи к боксу.

“Основной смысл проведения подобных конгрессов - привлечение молодежи и ведение ее в правильном направлении. Для любого мальчика или девочки встреча с людьми, которых они видели только по телевизору - это вдохновение и стремление к достижению определенной цели. Для многих из них такие встречи могут стать поворотным этапом в жизни. С этой точки зрения проведение и участие в подобных мероприятиях очень важно лично для меня. Думаю, что проведение в Баку подобного мероприятия поможет развитию профессионального бокса в стране”, - сказал Цзю.

В воскресенье в Баку стартовала 55-я конвенция WBC с участием 164 стран-членов. Конгресс с участием более чем 500 гостей продлится до шестого октября.

В мероприятии принимают участие официальные лица стран-членов WBC, руководители федераций, спортивные менеджеры, бывшие и нынешние чемпионы из Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы.

На заседаниях совета планируется работа над мировыми классификациями, календарным планом боев, проведение медицинских и судейских семинаров, пересмотр и внесение дополнений в правила соревнований, а также награждение по различным номинациям. Кроме того, программа предусматривает посещение боксерами детского дома.

В рамках заседания совета состоятся встречи Африканского боксерского общества, Восточной и тихоокеанской федерации бокса, Азиатского боксерского совета.

Всемирный боксерский совет был создан в 1963 году 11 национальными боксерскими организациями.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)