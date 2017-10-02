Финрегулятор Азербайджана изучает возможность слияния ряда банков

2017-10-02 15:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана изучает возможность слияния ряда местных банков, следует из отчета о мониторинге за исполнением мер, отраженных в “Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг”.

Согласно отчету, также рассматривается возможность докапитализации этих банков. Как отмечается, Палата продолжает переговоры с акционерами банков, чтобы обеспечить оздоровление и устойчивость банковской системы.

“В рамках этих мер была успешно завершена консолидация AtaBank и Caspian Development Bank. Консолидация была осуществлена в виде присоединения Caspian Development Bank к AtaBank. Процесс прошел безболезненно для обоих банков и без предоставления дополнительной ликвидности”, - говорится в отчете.

Кроме того, в отчете указано, что правительство составило план для анализа финансовой ситуации в банках страны, провело диагностические проверки, а также оценило качество их активов, валютной и капитальной позиций.

“В результате диагностических проверок для банков с недостаточностью капитала была подготовлена специальная программа и даны соответствующие поручения для устранения недочетов”, - говорится в отчете.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Азад Гасанли)

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