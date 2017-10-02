Азербайджанские актеры стали "Обитателями ада" (ФОТО)

2017-10-02 15:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра 6 октября состоится премьера спектакля "Cəhənnəm sakinləri" ("Обитатели ада"), поставленного по одноименной пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль станет первой премьерой театра в новом сезоне. Режиссер-постановщик и художник - народный артист Азербайджана Азерпаша Нематов, режиссер – Анар Садыгов, ассистент режиссера – Дильбер Исмаилова, музыкальное оформление - Кямиль Исмаилов. В спектакле использованы музыкальные произведения композитора Азера Дадашова.

В ролях - народные артисты Малейка Асадова, Нуреддин Мехдиханлы, заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Мирза Агабейли, актеры Вюсал Мустафаев, Ляман Иманова, Рустам Рустамов, Рада Насибова и другие.

Действие сюжета разворачивается в 1937 году и повествует о судьбах людей в период репрессий.

(Автор: Джани Бабаева)