Эвандер Холифилд: Азербайджан - замечательная страна, куда хочется вернуться

2017-10-02 15:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан это замечательная страна, куда хочется вернуться еще раз, сказал в понедельник Trend четырёхкратный чемпион мира в супертяжёлом весе, двукратный абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд, участвующий в работе 55-ой конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) в Баку.

"Азербайджан - очень красивая страна. Причем ее красота не только в том, что ты видишь вокруг себя, но и в людях, которых ты встречаешь. И если судить по тем людям, которые руководят Азербайджаном, это замечательная страна. Приезжая в подобные места, хочешь вернуться сюда еще раз", - сказал американский боксер.

Холифилд позитивно оценил проведение в Баку 55-ой конвенции Всемирного боксерского совета.

"Важно, что Всемирный боксерский совет собирает людей вместе, и я искренне верю, что это единственная боксерская структура, которая позитивно продвигает свой бренд. Для этого и нужно собирать боксеров вместе, чтобы мы все вместе думали над тем, как сделать бокс лучше. Если бы другие ассоциации проводили подобные мероприятия, это было бы лучше для всех", - подчеркнул боксер.

В воскресенье в Баку стартовала официальная церемония открытия 55-ой конвенции WBC с участием 164 стран-членов. Конгресс с участием более чем 500 гостей продлится до шестого октября.

В мероприятии принимают участие официальные лица стран-членов WBC, руководители федераций, спортивные менеджеры, бывшие и нынешние чемпионы из Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы.

На заседаниях совета планируется работа над мировыми классификациями, календарным планом боев, проведение медицинских и судейских семинаров, пересмотр и внесение дополнений в правила соревнований, а также награждение по различным номинациям. Кроме того, программа предусматривает посещение боксерами детского дома.

В рамках заседания совета состоятся встречи Африканского боксерского общества, Восточной и тихоокеанской федерации бокса, Азиатского боксерского совета.

Всемирный боксерский совет был создан в 1963 году 11 национальными боксерскими организациями.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)