В России может быть создана новая диаспорская организация вместо ВАК

2017-10-02 16:00 | www.oxu.az | 6

"Если приговор о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) в России останется в силе, в скором времени будет создана новая диаспорская структура азербайджанцев".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил источник, близкий к руководству ВАК.

По полученной информации, новая организация скорее всего будет функционировать на базе ВАК.

Источник отметил, что в новую диаспорскую структуру войдут как члены ВАК, так и новые лица, принимавшие активное участие в последнее время в жизни диаспоры.

Структура новой организации и ее устав будут аналогичными ВАК. Известно, что последняя получила новый обширный офис, который в скором времени будет предоставлен активистам диаспоры.

Ожидается, что в деятельности новой организации могут принять участие и крупные азербайджанские бизнесмены-россияне, покинувшие в свое время ВАК.

Напомним, что 15 мая Верховный суд РФ удовлетворил иск российского министерства юстиции о ликвидации общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК) по причине несоответствия его устава российскому законодательству. 19 сентября Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации ВАК.

Н.О.