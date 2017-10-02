Спутники NASA засняли гигантский айсберг

2017-10-02 16:06 | www.oxu.az | 5

Спутникам NASA удалось впервые получить детальные снимки гигантского айсберга, возникшего летом текущего года в Антарктике из-за распада ледника Ларсен, сообщает Оxu.Аz со ссылкой на заявление NASA.

На фотографиях заметно, что огромная льдина начинает распадаться на две части.

Первые фотографии были получены лишь в середине сентября этого года.

Как показали несколько недель наблюдений, айсберг А-68 изначально "шатался" на месте, двигаясь назад и вперед, из-за чего он раскололся на пополам.

Представители НАСА непрерывно наблюдают за южными льдами.

Распад ледника Ларсена начался ещё в 1995 году. Он находится на восточном берегу полуострова Антарктический.

Н.Г.