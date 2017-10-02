В Азербайджане предлагается ограничить продажу энергетических напитков

2017-10-02 15:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается ограничить продажу энергетических напитков. С этим предложением в понедельник выступил депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По его словам, кардиологи мира бьют тревогу в связи с этими напитками.

Как сказал депутат, высокая доза кофеина в энергетических напитках и другие вещества очень опасны для человеческого здоровья.

«В Азербайджане их широко применяют как дети, так и молодежь. Эти напитки приводят к неожиданным сердечным приступам, неожиданной смерти. Именно поэтому такие страны, как Франция, Норвегия, Финляндия, запретили эти напитки, а ряд стран включили их в категорию 18+», - сказал Гулиев.

Депутат предложил применять акцизные налоги для ограничения продажи энергетических напитков и вообще запретить продажу лицам младше 18 лет. Гулиев предложил продавать их только по лицензии, запретить их рекламу и продажу вблизи учебных заведений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)