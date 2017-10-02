Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви встретились с президентом Латвии (ФОТО)

2017-10-02 15:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви прочли лекцию в Латвийском университете.

Как сообщили Trend в понедельник в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви - экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и директор Александрийской библиотеки Исмаил Серагельдин в рамках проекта «Президентские лекции» выступили со специальной лекцией в Латвийском университете. К проекту, организованному и проводимому по инициативе и при участии президента Латвии Раймондса Вейониса, присоединились многие экс-главы государств, общественно-политические деятели.

Отметим, что в рамках проекта в Латвийском университете с лекциями уже выступили президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, экс-президент Хорватии Иво Йосипович и другие.

После лекции Раймондс Вейонис принял лекторов. На приеме был проведен обмен мнениями вокруг глобальных экономических, политических и социальных вопросов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)