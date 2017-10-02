Среди спасенных от ИГ детей могут быть и азербайджанцы

2017-10-02 16:12 | www.oxu.az | 5

«Мы ждем решения правительства Ирака в связи с отправкой находящихся в Багдаде детей в Азербайджан».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал временный поверенный по делам Азербайджана в Ираке Рамиз Гафаров.

По его словам, сейчас ведется работа с соответствующими структурами Ирака, правительство должно принять политическое решение:

«Мы продолжаем вести официальные переписки в связи с детьми и их родителями, спасшимися от ИГ. Правительство Ирака должно вынести положительное решение. Находящиеся здесь структуры также пытаются нам помочь».

Р.Гафаров сказал, что ведется работа для возвращения в Азербайджан и других сирот, которые предположительно являются азербайджанцами:

«Есть и другие азербайджанцы, не только Абдулла, мы работаем и над вопросом их возвращения. В связи с этим мы официально обратились в правительство Ирака. Некоторые дети не умеют даже говорить. Есть те, у кого нет паспорта, поэтому и возникают некоторые сложности. Есть дети, у которых родители рядом, и они находятся в лагерях. А те, у кого нет родителей, находятся в лагерях для сирот. Для них созданы все условия».

Н.Г.

