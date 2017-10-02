В Австралии состоялась бизнес-встреча в преддверии форума с Азербайджаном

2017-10-02 15:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В преддверии азербайджано-австралийского бизнес-форума в австралийском Перте состоялась встреча с австралийскими бизнесменами, организованная почетным консульством Азербайджана.

Как сообщила Trend почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан Рзаева, в октябре в Баку состоится первый азербайджано-австралийский бизнес-форум, в котором планируется участие десятков предпринимателей из Австралии.

На встрече участники получили информацию об экономических и инвестиционных возможностях Азербайджана, реализуемых в стране проектах в различных сферах экономики.

По итогам встречи многие бизнесмены выразили намерения принять участие в бизнес-форуме в Баку.

(Автор: Максим Цурков)