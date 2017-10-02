Азербайджанская певица на музыкальном конкурсе в Казахстане – ВИДЕО

2017-10-02 16:20 | www.oxu.az | 3

Азербайджанская певица Самира Эфендиева, известная под псевдонимом Efendi, приняла участие в музыкальном конкурсе Silk Way Star – 2017 в Казахстане. Певица в новой аранжировке и в своеобразной манере исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин".

Как передает Oxu.Az, цель данного проекта - содействие развитию культуры и традиции тюркоязычных стран через музыку народов, которых объединяет Великий Шелковый путь. На протяжении нескольких месяцев артисты из 9-ти стран, в числе которых: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турция, Азербайджан, Грузия, Татарстан и Башкорстан (Россия)будут раскрывать свои таланты.

А.С.

