Азербайджанская композиция "Яллы" открыла международный фестиваль в Германии

2017-10-02 15:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Произведение Хадиджы Зейналовой "Яллы" для квартета цитра (струнный щипковый музыкальный инструмент, получивший наибольшее распространение в Австрии и Германии в XVIII веке) прозвучало на открытии Международного музыкального фестиваля Zither auf Zeche, который прошел в Вестфальском промышленном музее Дортмунда (Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur), сообщила Trend Life композитор.

"Композиция "Яллы" написана в этом году специально для немецкого ансамбля "Bochumer Zitherquartett" под управлением Вольфганга Хуберта. В этом произведении использованы ритмы азербайджанского народного танца "Яллы", являющегося одним из самых распространённых коллективных хороводных сельских танцев. Выступление немецких музыкантов было встречно бурными аплодисментами зрителей", - отметила Хадиджа Зейналова.

Различными видами танца яллы считаются кочари, учаяг, телло, тензэрэ и галадангалая. Яллы исполняется как жизнерадостная круговая пляска, часто в сопровождении хорового пения. Исполнители держатся за руки или за плечи друг друга и совершают синхронные ритмичные движения, поднимая и опуская руки. Среди группы танцующих есть ведущий (мюршид), движения которого повторяет весь коллектив.

Хадиджа Зейналова - выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. Является членом Союза композиторов Азербайджана, доктором философии и доцентом Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Франции, Венгрии и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)