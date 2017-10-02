MIDA окажет официальную поддержку выставке WorldBuild Baku 2017

2017-10-02 15:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С 18 по 21 октября в Baku Expo Center пройдет ведущее событие Прикаспийского региона - 23-я Азербайджанская Международная Выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017, которая ознаменует начало Каспийской Строительной Недели. Это долгожданное событие для многих экспертов из разных стран, так как WorldBuild Baku является самым важным профессиональным событием в области архитектуры и строительства, проектирования и ремонта в регионе.

В этом году в выставке WorldBuild Baku 2017 примут участие более 200 компаний из 23 стран мира. С национальными павильонами выступят Германия, Иран и ОАЭ. Впервые в выставке с национальным стендом примет участие Польша. В выставке примут участие, как зарубежные производители, так и местные компании, которые продемонстрируют продукцию под брендом Made in Azerbaijan.

Впервые Государственное Агентство Жилищного Строительства при Президенте Азербайджанской Республики оказывает официальную поддержку выставке WorldBuild Baku 2017.

Государственное Агентство Жилищного Строительства при Президенте Азербайджанской Республики создано Указом главы государства 11 апреля 2016 года. Целью Госагентства является обеспечение потребностей граждан страны в жилой площади, улучшение их жилищно-бытовых условий, обеспечение строительства в современном архитектурном стиле многоквартирных зданий, отвечающих экологическим требованиям и требованиям энергетической эффективности, а также усовершенствование в связи с этим государственного управления в сфере градостроения и строительства.

Выставка WorldBuild Baku - один из самых действенных каналов для привлечения инновационных товаров и услуг на строительный рынок страны. И этот год не будет исключением. Таким образом, организаторы уверены, что тесное сотрудничество с Государственным Агентством Жилищного Строительства при Президенте Азербайджанской Республики и другими структурами с выставкой, внесёт свой вклад в развитие строительного сектора Азербайджана.