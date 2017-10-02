Президент: «Шамахинская Джума мечеть имеет большое значение для всего мусульманского мира»

2017-10-02 16:36 | www.apa.az | 4

«Мы все хорошо знаем, что Шамахы – наш древний край, исторический город. На древних картах встречается название Шамахы. Это наше богатство. Исторические памятники в Шамахинском районе – наше национальное богатство, достояние».

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с представителями общественности Шамахинского района сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Среди них я должен особо отметить Шамахинскую Джума мечеть. Это самая древняя мечеть Азербайджана, одна из самых древних в мире. Она построена в 743 году. Несколько лет назад мечеть была капитально отремонтирована, реконструирована, построены дополнительные здания. Шамахинская Джума мечеть имеет большое значение для всего мусульманского мира. На всех мероприятиях по линии Организации исламского сотрудничества я отмечаю в своих выступлениях и двусторонних встречах, что Азербайджан – древний исламский край. Одна из самых древних мечетей расположена у нас», - подчеркнул он.