Сериал «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

2017-10-02 16:34 | www.oxu.az | 4

Российский сериал «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире.

Как передает Oxu.Az, oб этом в пресс-службе телеканала СТС сообщили ТАСС.

Сотрудники канала отметили, что официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал достижение на съемках 455-го эпизода сериала.

«Воронины» — адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», транслировавшегося на канале CBS с 13 сентября 1996 по 16 мая 2005-го. Премьера отечественной версии состоялась в 2009 году. Сериал выходит до сих пор — в конце августа на СТС представили 20-й сезон.

Ситком повествует о приключениях обычной семьи. Главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева и Борис Клюев.

A.C.

