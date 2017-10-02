Глобализация в логистике: 3PL - Third Party Logistics

2017-10-02 15:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Глобализация была и остаётся одной из самых больших бизнес-тенденций, влияющих на транспорт и логистику. Грузоотправители выходят на внешние рынки и закрепляются в различных географических регионах, чтобы сохранить конкурентоспособность и предлагать клиентам лучшие, персонализированные услуги.

Глобализация и развитие технологий в управлении логистикой создают новый стиль работы в транспортном бизнесе. Сотрудничество всех участников цепочки поставок нацелено на увеличение доступности продуктов, укрепление взаимодействия с клиентами и расширение возможностей на новых рынках.

Вот уже несколько лет для эффективной работы и оптимизации затрат логистические компании начали выстраивать агентов в единые цепочки поставок, активно внедряя так называемые 3PL - Third Party Logistics сервисы. Другими словами, 3PL является аутсорсингом и означает передачу части или всех функций логистики третьей стороне, в роли которой обычно выступает провайдер логистических услуг, Всё больше и больше компаний понимают эффективность таких цепочек и активно используют 3PL услуги, чтобы конкурировать на глобальных рынках. Согласно анализу авторитетной европейской компании «Eye for Transport», занимающейся профессиональным исследованиями рынка логистики, 60% из 500 европейских транспортных компаний работают, по меньшей мере, с одним поставщиком 3PL услуг.

Результаты «Ежегодного логистического исследование 3PL» за 2017 год показывают, что в реальном времени аналитика 3PL помогает разрабатывать альтернативные транспортные решения для 71% грузоотправителей и оценивать 61% торговых линий для определения их стоимости и уровня обслуживания. Грузоотправители нуждаются в экспертных знаниях поставщиков логистических услуг в области взаимодействия с клиентами, стратегического управления и информационных технологий.

AsstrA-Associated Traffic AG - хороший пример многонациональной транспортно-логистической компании, использующей 3PL сервисы в ведении бизнеса. Из компании, основанной в Швейцарии в конце 90-х годов, за 25 лет сформировался холдинг, представленный в 16 странах Европы, СНГ и Азии. За этот срок специалисты компании AsstrA преуспели в решении различных логистических ситуаций благодаря значительным изменениям во многих сферах: деловой, экономической, законодательной, технологической и геополитической, - которые теперь включают в себя глобализацию и рост информационных технологий. AsstrA активно внедряет инновации в управление, обеспечивая оптимальные логистические решения для клиентов.

Денис Гураль, исполнительный директор AsstrA, комментируя вопрос глобализации, отметил: «Мы понимаем, что клиентам, ведущим бизнес в глобальном масштабе, необходим комплексный и масштабный спектр услуг от поставщика, способного адаптироваться к изменяющимся требованиям. Поэтому мы стремимся стать ключевым игроком на рынке логистических услуг, независимо от того, в каком направлении спрос будет двигаться дальше».

Глобализация зачастую приводит к ожесточенной конкуренции на мировом игровом поле и способствует росту крупных участников с «глубокими карманами», которые способны монополизировать местные рынки и вынуждать малые и средние компании сталкиваться с трудными условиями для развития бизнеса.

Команда экспертов логистического рынка AsstrA готова консультировать своих клиентов, основываясь на «за» и «против» развития глобального бизнеса, чтобы разработать оптимальное логистическое решение с минимальными рисками и потерями.