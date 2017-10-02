Цена нефти в ближайшие годы ниже $40 не задержится

2017-10-02 15:45 | www.trend.az | 3

Цена нефти в ближайшие годы если и снизится ниже 40 долларов за баррель, то останется на таком уровне недолго, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях по бюджету, передает РИА Новости.

С 2018 года в РФ начнет работать новое бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2018 года.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2017 году цена на нефть будет на уровне 49,9 доллара за баррель.