Новый кризис, спровоцированный армянской общиной в Грузии

2017-10-02 15:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В армянонаселенном селе грузинского региона Самцхе-Джавахети произошли очередные столкновения, которые странным образом всегда сопровождают армянские общины, которые живут в других странах. Жители села самовольно пытались установить во дворе старинной церкви каменную стелу, являющуюся армянской святыней, но полиция не позволила им этого. Ситуация обострилась до того, что на место происшествия прибыл грузинский спецназ, а несколько полицейских пострадали.

Дело в том, что армяне, живущие в грузинском регионе, не получили добро на установку каких-либо памятников ни от властей, ни от представителей грузинской церкви, которые имеют полное право сами решать, чему стоять на их земле, а чему там не место.

Однако армяне не сдаются, и сегодня сельчане решили установить стелу самовольно, чтобы потом рассказать всему миру о том, как их, многострадальных, притесняют. Очень знакомый сценарий, в Нагорном Карабахе все также начиналось со сказок о притеснении армян властями Азербайджана

Армяне уже давно метят на Самцхе-Джавахети, считая, что и это их исконные земли, и всячески провоцируют власти Грузии, обвиняя их в своих социально-экономических проблемах, намеренном ослаблении армянского элемента и в многолетнем пребывании в этом регионе российской военной базы, которая там была ранее (хотя с каких пор армян напрягает близость российской базы?).

Фактор Самцхе-Джавахети является одним из многочисленных пунктов расхождения позиций Грузии и Армении. А то, что напряженность в отношениях есть, несомненно, недаром вот уже четыре месяца Грузия не дает агреман кандидату на пост посла Армении Сергею Минасяну, который родом из Самцхе-Джавахети.

Кроме того, вопрос предоставления статуса Армянской Апостольской церкви в Грузии много лет является камнем преткновения в отношениях двух стран.

Тбилиси хорошо понимает, что армянам нужен еще один кусок чужих территорий и в борьбе за чужие земли для них все средства хороши, в том числе и религиозные вопросы. Вечный армянский вопрос "исторической родины" на территории Грузии встал сразу после развала Советского Союза. С тех пор в адрес Тбилиси не перестают сыпаться обвинения в том, что армянское население, живущее в регионе Самцхе-Джавахети, притесняется со стороны грузинских властей, и намеки на то, что неплохо бы стать максимально независимыми от центра, то есть непосредственно от Тбилиси. Армянская диаспора также не упускает случая обвинить власти Грузии во всех смертных грехах, совершенных в отношении "многострадальных" армян, живущих в этом регионе.

Хотелось бы в который раз предостеречь Тбилиси: желание добиться максимальной обособленности Самцхе-Джавахети от Грузии и грузинских властей - лишь первое желание, а аппетиты армян растут во время "еды" просто непомерно, и автономия, на которой они настаивают, это верное и успешное начало "ампутации" регионов других государств, населенных армянами.

Учитывая все вышесказанное, приходится признать, что для Грузии существует большой риск возникновения проблем на юге страны в армянонаселенном регионе. Для этого будет стараться не только армянская диаспора, но и некоторые внешние игроки, которым на руку дестабилизация ситуации в стране.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)