В Ташкенте будет продемонстрирован туристический потенциал Кыргызстана

2017-10-02 15:56 | www.trend.az | 3

В рамках 23-й Ташкентской Международной туристической ярмарки (ТМТЯ-2017) «Туризм на Шелковом пути» кыргызские туроператоры намерены широко продемонстрировать туристический потенциал Кыргызстана. Об этом сообщили сегодня в посольстве КР в Ташкенте, передает КНИА «Кабар».

По словам первого секретаря посольства Гульнура Нарматовой, кыргызская делегация во главе с директором Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР уже находится в Ташкенте, и она ведет подготовительную работу для достойного участия в этом международном мероприятии.

«В павильоне выставки будет установлена и оформлена кыргызская национальная юрта. Здесь представители турбизнеса презентуют туристические возможности Кыргызстана и рекомендуют лучшие предложения по отдыху в санаториях и пансионатах страны. В рамках презентации будет проводиться розыгрыш туристических путевок для отдыха на берегу озера Иссык-куль, и другие подарки», - отметила она.

ТМТЯ – 2017 пройдет 3-5 октября т.г. в выставочном комплексе «Узэкспоцентр». В рамках выставки состоится Фестиваль национальных блюд «Вкус Шелкового пути» и пресс-конференция: «Шелковый путь в исторической проекции развития международного туризма».