В рамках "Недели туризма" детям показали "Лего Ниндзяго" (ФОТО)

2017-10-02 16:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Главное управление культуры и туризма города Баку совместно с Киноцентром "Низами" в рамках социального проекта "Неделя туризма" провели мероприятие для воспитанников детского приюта "Ümid Yeri", сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

В ходе организованного мероприятия, детям был продемонстрирован анимационный фильм в 3D формате "Лего Ниндзяго".

После показа представители детского приюта поблагодарили завсектора Главного управления культуры и туризма города Баку Улькяр Муталлимову, ведущего специалиста Гюльнар Меликову за мероприятия, организованные в течение недели для детей, лишенных родительской опеки.

Было отмечено, что проекты такого формата дают детям духовную пищу и помогают правильному формированию личности.

Также представители детского приюта "Ümid Yeri" поблагодарили сотрудников Киноцентра "Низами", которые в свою очередь выразили готовность в поддержке такого рода мероприятий.

Напомним, что в рамках "Недели туризма" с целью ознакомления представителей молодого поколения с искусством ковроткачества страны, памятниками истории и т.д., были проведены экскурсии для воспитанников детского приюта "Ümid Yeri".

(Автор: Джани Бабаева )