Общий ущерб от ураганов в Америке может достичь $1 трлн

2017-10-02 16:07 | www.trend.az | 4

Совокупный ущерб от ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария", обрушившихся на США и страны Карибского бассейна, может составить сотни миллиардов или даже один триллион долларов, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

За последние месяцы на США и островные государства обрушилось сразу несколько тропических ураганов четвертой и пятой категории. Ущерб для бюджета США, на который легла большая часть по восстановлению территорий, исчисляется сотнями миллиардов долларов. Пуэрто-Рико также испытывает финансовые сложности. В частности, аналитическое агентство Moody`s Analytics оценивает нанесенный ураганами ущерб островному государству примерно в 95 миллиардов долларов.

В конце августа ураган "Харви" обрушился на побережье американского Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году ураган "Катрина" привел к затоплению территории Нового Орлеана в штате Луизиана.

В начале сентября ураган "Ирма" обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха для состоятельных путешественников. Власти страны 8 сентября объявили на заморских территориях Франции режим катастрофы. Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви". Жертвами "Ирмы" стали более 20 человек.

Позднее образовался ураган "Мария", от которого, по разным оценкам, погибли более 50 жителей Пуэрто-Рико, Гваделупы, Гаити и Американских Виргинских островов, а также Доминиканской республики. Президент США Дональд Трамп заявил что ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария" могут незначительно замедлить экономический рост страны в четвертом квартале 2017 года.

Ущерб будет огромным

Эксперты полагают, что общая сумма ущерба от трех ураганов будет колоссальной и составит несколько сотен миллиардов долларов. "Наша текущая оценка ущерба от урагана "Харви" составляет 85 миллиардов долларов США (в основном из-за затопления в районе Хьюстона). Урон от урагана "Ирма" оценивается в 71 миллиард долларов: 52 миллиарда долларов в США и 19 миллиардов долларов в Карибском бассейне. Возможны дополнительные потери в районе 7-8 миллиардов долларов на Кубе, точные оценки по Кубе из-за сложной структуры экономики в этой стране трудно давать", — рассказал директор отдела исследований и разработок в аналитическом центре изучения природных катаклизмов Enki Research Чак Уотсон (Chuck Watson).

Оценка ущерба от урагана "Мария" составляет "приблизительно 40 миллиардов долларов в Карибском бассейне". "По нашим оценкам, буря уже нанесла ущерб в размере 8 миллиардов долларов восточной части Карибского бассейна (в основном острову Доминике и французским территориям) и, вероятно, сумма увеличится еще на 4 миллиарда долларов в отношении Виргинских островов и 28 миллиардов долларов — в отношении Пуэрто-Рико, если ураган сохранит категорию 5. Уменьшение категории может значительно изменить эти оценки", — отметил он.

"Оценки по ущербу очень разнятся. Совместный ущерб от всех трех ураганов ("Харви", "Ирма" и "Мария") властями США оценивается в 143 миллиарда долларов. Различные страховые компании оценивают его в 300 миллиардов долларов и даже в 1 триллион долларов. Ущерб от урагана "Мария" для Пуэрто-Рико и американских Виргинских островов оценивается в 30 миллиардов долларов. Например, перестраховочная компания Hannover Re, третья по величине в мире, сообщила, что из-за данных ураганов ей придет выплатить компенсации в размере 825 миллиардов долларов, это практически вся сумма, заложенная на выплаты", — отметила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Туризм пострадал больше всего

По словам Уотсона, ураганы "Ирма" и "Мария" значительно навредили индустрии туризма в Карибском бассейне. "Вполне вероятно, что большинство районов не восстановятся в напряженный зимний сезон (с декабря по апрель). Сельское хозяйство на острове Доминике, особенно прибыльное выращивание бананов, будет уничтожено", — полагает Уотсон.

В США "Харви" вызвал значительные кратковременные срывы в работе энергетического сектора. На страховую отрасль США влияние было небольшим, частные страховые убытки составляли менее 10 миллиардов долларов, оценивает эксперт. "Ирма" имела большее влияние, пожалуй, 22 миллиарда долларов…. Если бы "Ирма" прошла всего 50 миль к востоку и ударила по Майами, как первоначально прогнозировалось, это была бы совсем другая история, со страховыми потерями на сумму более 100 миллиардов долларов, что, вероятно, привело бы к разорению большого количества компаний", — рассказал он.

"Однако в целом эти три шторма окажут незначительное влияние на США в целом, так как общий физический ущерб составляет менее 1% от ВВП. Сравните это с влиянием от "Ирмы" на Кубу (6-8% от ВВП), и тем более на предполагаемое влияние "Марии" на Доминику (свыше 500% от ВВП)", — заявил Уотсон. Последствия от ураганов "Ирма" и "Мария" на Пуэрто-Рико эксперт оценивает в примерно 28% от ВВП.

Аналогичного мнения относительно наиболее пострадавшей отрасли придерживается Кокорева. "Наибольший ущерб получит туристическая отрасль, так как подобные ураганы напрочь уничтожают всю островную инфраструктуру. Конечно же, пострадает сельское хозяйство и нефтедобыча. Также стоит отметить, что ущерб понесут страховые компании, так как им придется выплатить очень большие компенсации", — сообщила она.

"Для бюджета США, это дополнительные расходы. Наибольший урон понесут фермеры, нефтяники. Соответственно, пока последствия будут устраняться, производство в данных отраслях будет падать", — добавила эксперт.

"Однако нельзя исключить еще один шторм или два, особенно в Мексиканском заливе, и в октябре и даже в начале ноября бывают многочисленные разрушительные бури", — отметил он.