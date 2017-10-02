Гурбангулы Бердымухамедов: Конвенцию по Каспию могут согласовать на V саммите прикаспийских стран

2017-10-02 17:04 | www.apa.az | 5

Конвенция о правом статусе Каспийского моря, как ожидается, будет окончательно согласована на следующем саммите Прикаспийских государств.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.





«Мы надеемся, что уже на V саммите Каспийских государств, наверное, будет рассмотрен вопрос о завершении совместной работы над конвенцией о статусе Каспия», — сказал президент Туркменистана в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде.





Бердымухамедов подчеркнул, что «данный вопрос… имеет стратегическое значение, и я думаю, что мы все — прикаспийские страны — выступим за решение данного вопроса».





Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.