Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии автодороги Пиргулу - Демирчи

2017-10-02 16:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии капитально реконструированной автомобильной дороги Пиргулу - Демирчи.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях автомобильной дороги Пиргулу - Демирчи.

Было отмечено, что протяженность дороги - восемь километров, ширина проезжей части - 3,5-4 метра.

Эта автомобильная дорога, расположенная на горной территории в Шамахинском районе, соединит пять сел с населением 1,6 тысячи человек, заметно улучшатся грузовые и пассажироперевозки.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.