Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане будет восстановлено и восстанавливается виноградарство

2017-10-02 16:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет восстановлено и восстанавливается виноградарство, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в своем выступлении на открытии автодороги Шамахы-Чёль Гёйлер-Падар.

«В связи с экономическим развитием Шамахи предпринимаются серьезные шаги. Вдоль этой дороги возводятся новые агропарки. Как мне теперь сообщили, в Шамахинском районе уже приступила к деятельности три агропарка. О нашей политике в связи с агропарками уже было заявлено, в стране создается 37 агропарков. Некоторые из них сданы в эксплуатацию. Агропаркам предоставляется техника, создается инфраструктура. Частному сектору выдаются кредиты, фермеры, предприниматели также вкладывают свои средства, чтобы в скором времени достичь хороших результатов в области растениеводства и животноводства. Вот из этих 37 агропарков три – в Шамахинском районе. Площадь территории одного из них составляет 15 тысяч гектаров, другого - 1500 гектаров, третьего – 2000 гектаров. То есть, на территории площадью около 20 тысяч гектаров создаются прекрасные возможности для сельского хозяйства. И люди будут работать, выращивать продукцию, возникнет изобилие, и наши экспортные возможности расширятся. Поэтому проделанная в этой области работа, конечно же, очень радует меня», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в то же время в последнее время восстанавливается традиционная для Шамахы отрасль виноградарства, закладываются новые виноградные сады.

«Я сегодня ознакомлюсь с одним из них. Здесь заложены новые сады на территории, площадью более 300 гектаров. Я знаю, что реализуется и другой большой проект, там тоже площадь примерно более 300 гектаров. Мы восстановим и восстанавливаем виноградарство в Азербайджане. Шамахинцы хорошо знают, что в 1970-х годах по инициативе великого лидера одним из основных наших центров виноградарства стала Шамаха. Сколько люди извлекли выгоды, были построены дома, куплены автомашины, холодильники. Все это стало возможным тогда благодаря деятельности Гейдара Алиева. Правда, сейчас мы отдаем предпочтение и другим сферам - животноводству, растениеводству и зерноводству. Вы знаете, что в то время мы не так уж развивали эти сферы. Потому что как мясо, так и молоко завозились из других республик. А теперь часть посевных площадей используется для этих целей. Но у виноградарства есть очень большие перспективы, традиции, и мы сейчас выходим и на внешние рынки. Мы уже подписали крупные контракты, государство оказывает помощь, и восстановление виноградарства в Азербайджане пойдет высокими темпами. И лидером тут должен быть Шамахинский район. Я вижу, что здесь есть большой интерес к виноградарству, так и будет», - сказал Президент Ильхам Алиев.